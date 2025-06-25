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В «Милане» рассказали о планах клуба относительно вратаря Мика Меньяна

В «Милане» рассказали о планах клуба относительно вратаря Мика Меньяна
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Спортивный директор итальянского «Милана» Игли Таре высказался о возможном трансфере голкипера Мика Меньяна.

«Мик Меньян останется с нами на следующий сезон. Был интерес со стороны клуба Премьер-лиги, но не смогли прийти к соглашению. Мы решили сохранить Мика. Никогда не знаешь, что произойдёт на рынке, но мы хотим, чтобы Меньян остался», — приводит слова Таре журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее появлялась информация о возможном трансфере 29-летнего французского вратаря «Милана» Мика Меньяна в лондонский «Челси». Голкипер выступает за «россонери» с июля 2021 года, в прошедшем сезоне на его счету 53 матча за клуб во всех турнирах с 59 пропущенными голами, 15 игр Меньян завершил «всухую».

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