Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 25 июня

25 июня и в ночь на 26 июня мск пройдут четыре матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 25 на 26 июня (время московское):

22:00. «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ»;

22:00. «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»;

4:00. «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей»;

4:00. «Интер» М — «Ривер Плейт».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.