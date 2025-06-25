Канада и Гондурас вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборные Канады и Гондураса стали участниками 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ. В 3-м туре группового этапа в группе B, матчи которого состоялись в ночь с 24 на 25 июня мск, канадцы со счётом 2:0 обыграли Сальвадор, национальная команда Гондураса победила соперников из Кюрасао (2:1).

Эти результаты позволили сборной Канады набрать семь очков и финишировать на первой строчке турнирной таблицы, Гондурас с шестью очками занял итоговое второе место. Команды Кюрасао и Сальвадора не попали в плей-офф, заработав два очка и одно очко соответственно.

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