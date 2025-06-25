Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я остаюсь». Неймар прокомментировал продление контракта с «Сантосом»

«Я остаюсь». Неймар прокомментировал продление контракта с «Сантосом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар объяснил, почему решил продлить контракт с бразильским клубом. 33-летний футболист подписал новое соглашение до конца 2025 года с возможностью пролонгации.

«Принял решение и последовал за своим сердцем. «Сантос» — это не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и здесь меня по-настоящему любят. Здесь я могу быть собой, по-настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить мечты, которые ещё остались в моей карьере. И ничто меня не остановит. Я ухожу, я возвращаюсь — и я остаюсь. Там, где всё началось и где никогда не закончится», — приводит слова Неймара официальный сайт «Сантоса».

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он подписал первый профессиональный контракт с бразильским клубом в 2008 году. В 2013-м нападающий перешёл в «Барселону». Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года в качестве свободного агента. Всего в составе команды из Сантоса он принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 139 голами и 69 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Сантос» объявил о продлении контракта с Неймаром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android