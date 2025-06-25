Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны все пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Стали известны все пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Комментарии

На проходящем в эти дни в США Золотом кубке КОНКАКАФ — 2025 (чемпионате национальных команд Северной и Центральной Америки) определились все четвертьфиналисты турнира. Ими стали сборные Панамы, США, Канады, Мексики, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и приглашённой для участия из АФК Саудовской Аравии.

Все пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ:

США — Коста-Рика
Канада — Гватемала
Мексика — Саудовская Аравия
Панама — Гондурас

Четвертьфинальные встречи Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025 пройдут в ночь с 28 на 29 июня мск и с 29 на 30 июня мск в Глендейле (США, штата Аризона) и Миннеаполисе (США, штат Миннесота).

Видео: Болельщики сборной Мексики троллят полицейских Катара

Материалы по теме
Сборные Панамы и Гватемалы вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Канада и Гондурас вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android