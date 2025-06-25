Стали известны все пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

На проходящем в эти дни в США Золотом кубке КОНКАКАФ — 2025 (чемпионате национальных команд Северной и Центральной Америки) определились все четвертьфиналисты турнира. Ими стали сборные Панамы, США, Канады, Мексики, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и приглашённой для участия из АФК Саудовской Аравии.
Все пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ:
США — Коста-Рика
Канада — Гватемала
Мексика — Саудовская Аравия
Панама — Гондурас
Четвертьфинальные встречи Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025 пройдут в ночь с 28 на 29 июня мск и с 29 на 30 июня мск в Глендейле (США, штата Аризона) и Миннеаполисе (США, штат Миннесота).
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