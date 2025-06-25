Могильный принят в Зал хоккейной славы, «Бавария» проиграла «Бенфике». Главное к утру
Александр Могильный вошёл в число новых почётных членов Зала хоккейной славы, «Бенфика» переиграла «Баварию» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Могильный принят в Зал хоккейной славы.
- «Бенфика» одержала победу в матче с «Баварией» впервые в клубной истории.
- «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности.
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