Могильный принят в Зал хоккейной славы, «Бавария» проиграла «Бенфике». Главное к утру

Александр Могильный вошёл в число новых почётных членов Зала хоккейной славы, «Бенфика» переиграла «Баварию» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».