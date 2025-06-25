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25 июня главные новости спорта, футбол, хоккей, клубный чемпионат мира, НХЛ, НБА, футбольные трансферы

Могильный принят в Зал хоккейной славы, «Бавария» проиграла «Бенфике». Главное к утру
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Александр Могильный вошёл в число новых почётных членов Зала хоккейной славы, «Бенфика» переиграла «Баварию» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Могильный принят в Зал хоккейной славы.
  2. «Бенфика» одержала победу в матче с «Баварией» впервые в клубной истории.
  3. «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности.
  4. «Сантос» объявил о продлении контракта с Неймаром.
  5. «Челси» крупно обыграл «Эсперанс» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025.
  6. Вингер «Спартака» Маркиньос ведёт переговоры с «Сантосом».
  7. Кристапс Порзингис — игрок «Атланты».
  8. Бывший тренер «Химок» Франк Артига возглавил клуб из чемпионата Анголы.
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