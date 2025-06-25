Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Эсперансом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Эсперансом» (3:0).

«Мы очень довольны. После поражения от «Фламенго» была важна победа — она помогает формировать менталитет победителей. Команда проявила себя достойно, и теперь можно сосредоточиться на следующем матче.

Мы особенно рады за Делапа — приятно, что он отличился. Прекрасно, что он в нашей команде. У нас есть два-три дня на подготовку к следующей встрече», — приводит слова Марески The Athletic.

«Челси» занял второе место в группе D и вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет против «Бенфики». Матч пройдёт в ночь с 28 на 29 июня.