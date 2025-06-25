Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Эсперансом»
Поделиться
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Эсперансом» (3:0).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3' 0:2 Делап – 45+5' 0:3 Джордж – 90+7'
«Мы очень довольны. После поражения от «Фламенго» была важна победа — она помогает формировать менталитет победителей. Команда проявила себя достойно, и теперь можно сосредоточиться на следующем матче.
Мы особенно рады за Делапа — приятно, что он отличился. Прекрасно, что он в нашей команде. У нас есть два-три дня на подготовку к следующей встрече», — приводит слова Марески The Athletic.
«Челси» занял второе место в группе D и вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет против «Бенфики». Матч пройдёт в ночь с 28 на 29 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июня 2025
-
09:43
-
09:37
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:04Иван Ломаев покинул «Крылья Советов» Официально
-
09:00
-
08:52
-
08:46
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:19
-
08:13
-
08:04
-
08:00
-
07:18
-
07:11
-
07:07
-
06:51
-
06:19
-
06:15
-
06:01
-
05:59
-
05:37
-
05:25
-
04:54
-
04:51
-
04:45
-
04:28
-
04:28