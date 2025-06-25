Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Эсперансом»

Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Эсперансом»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Эсперансом» (3:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

«Мы очень довольны. После поражения от «Фламенго» была важна победа — она помогает формировать менталитет победителей. Команда проявила себя достойно, и теперь можно сосредоточиться на следующем матче.

Мы особенно рады за Делапа — приятно, что он отличился. Прекрасно, что он в нашей команде. У нас есть два-три дня на подготовку к следующей встрече», — приводит слова Марески The Athletic.

«Челси» занял второе место в группе D и вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет против «Бенфики». Матч пройдёт в ночь с 28 на 29 июня.

Материалы по теме
«Боруссия» идёт в плей-офф, а «Интер» — не факт: экспресс на КЧМ-2025
«Боруссия» идёт в плей-офф, а «Интер» — не факт: экспресс на КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android