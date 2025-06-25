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Спортивный директор «Милана» прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к Леау

Спортивный директор «Милана» прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к Леау
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Спортивный директор итальянского «Милана» Игли Таре дал комментарий по информации о трансферном интересе мюнхенской «Баварии» к 26-летнему португальскому нападающему «россонери» Рафаэлу Леау.

«Леау — игрок высочайшего уровня. Он ключевой игрок для нас и нашего проекта и будет ключевым для нашего проекта. „Бавария“? Мы пока не получали никаких предложений. Это только слухи в СМИ», — приводит слова Таре журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее появилась информация о трансферном интересе к Леау со стороны мюнхенской «Баварии».В прошедшем сезоне вингер сыграл за «Милан» 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 13 результативных передач.

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