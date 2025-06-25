Григорян объяснил, почему ЦСКА Челестини будет сложно выиграть Суперкубок России

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о сложности решения задачи выиграть Суперкубок России для ЦСКА с новым главным тренером Фабио Челестини.

«Крайне сложно в кратчайший срок превзойти Николича по новизне идеи. Сложно будет перестроить команду на новую схему, отработать её. В футболе всякое бывает, но, на мой взгляд, будет сложно выиграть Суперкубок ЦСКА», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

49-летний швейцарец Фабо Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошедшем сезоне специалист во главе «Базеля» стал победителем чемпионата Швейцарии и обладателем Кубка страны. 45-летний серб Марко Николич в сезоне-2024/2025 привёл красно-синих к выигрышу Кубка России и бронзовым медалям РПЛ.

12 июля ЦСКА встретится в Казани с чемпионом России «Краснодаром» в матче за национальный Суперкубок.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России