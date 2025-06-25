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«Второй «восьмёрки» в пару Кисляку не вижу». Григорян — о схеме ЦСКА на Суперкубок России

«Второй «восьмёрки» в пару Кисляку не вижу». Григорян — о схеме ЦСКА на Суперкубок России
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян разобрал возможную тактическую схему ЦСКА на Суперкубок России с новым главным тренером Фабио Челестини.

«Николич внёс большой вклад в развитие игроков, но схема его была специфична: в ней не было крайних вингеров, классической «восьмёрки». Сейчас команда, скорее всего, перестроится на 4–3–2–1. Тренеру придётся поломать голову. Второй «восьмёрки» в пару Кисляку я не вижу. Облякова там использовать нельзя — он должен играть выше. Думаю, что потребуется время для тренера», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

49-летний швейцарец Фабо Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошедшем сезоне специалист во главе «Базеля» стал победителем чемпионата Швейцарии и обладателем Кубка страны. 45-летний серб Марко Николич в сезоне-2024/2025 привёл красно-синих к выигрышу Кубка России и бронзовым медалям РПЛ.

12 июля ЦСКА встретится в Казани с чемпионом России «Краснодаром» в матче за национальный Суперкубок.

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