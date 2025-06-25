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«На месте отца я бы ударил его кепкой». Экс-игрок «Барсы» — о Ямале

«На месте отца я бы ударил его кепкой». Экс-игрок «Барсы» — о Ямале
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Бывший нападающий «Барселоны» Нолито раскритиковал звезду каталонской команды Ламина Ямаля. Ему не понравилось, что 17-летний футболист надел кепку на пресс-конференцию после победы сборной Испании над Францией (5:4) в матче Лиги наций.

«На месте отца я бы ударил его кепкой по уху. Честно говоря, мне такое поведение не по вкусу. Для подобных вещей есть время и место. Всё-таки он представляет такой серьёзный клуб, как «Барселона», — сказал Нолито в эфире El Chringuito.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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