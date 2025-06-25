Что нужно дортмундской «Боруссии», чтобы выйти из группы на КЧМ-2025

Дортмундская «Боруссия» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе F сыграет с южнокорейским «Ульсан Хёндэ». В параллельной встрече южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» встретится с бразильским «Флуминенсе», оба матча начнутся в 22:00 мск 25 июня.

После двух туров «Флуминенсе» и «Боруссия» возглавляют квартет с четырьмя очками, при этом очная встреча завершилась вничью (0:0) и бразильцы находятся выше за счёт общей разницы мячей (4:2 против 4:3). Третье место при трёх очках занимает «Мамелоди Сандаунз», на четвёртом находится «Ульсан» (0 очков), который уже не претендует на попадание в плей-офф.

Для гарантии попадания в 1/8 финала КЧМ-2025 без оглядки на другие результаты «Боруссии» достаточно не проиграть корейскому клубу. Ничья гарантирует дортмундцам сохранение за собой второго места в квартете, а в случае победы чёрно-жёлтые могут подняться и на первую строчку, если оформят лучшую итоговую разницу мячей по сравнению с «Флуминенсе» либо бразильцы потеряют очки.

При этом у немецкого клуба есть шансы выйти в плей-офф даже в случае собственного поражения: это произойдёт, если «Мамелоди Сандаунз» проиграет или сыграет вничью (личная встреча 4:3 в пользу «Боруссии») — либо, напротив, выиграет настолько крупно, чтобы разница мячей «Флуминенсе» стала хуже, чем у дортмундцев.

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