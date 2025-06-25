В «Сантосе» прокомментировали продление контракта с Неймаром

Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра дал комментарий по поводу продления соглашения с 33-летним нападающим Неймаром до конца 2025 года с возможностью пролонгации.

«Это исторический и знаменательный день для бразильского футбола и подарок для болельщиков «Сантоса». Наш кумир, наш мальчик, принц, носящий майку с номером 10, остаётся. Это очень важный момент в таком процессе перестройки — нам был нужен Неймар, как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Тейшейры пресс-служба «Сантоса».

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он подписал первый профессиональный контракт с бразильским клубом в 2008 году. В 2013 году нападающий перешёл в «Барселону». Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года в качестве свободного агента. Всего в составе команды из Сантоса он принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 139 голами и 69 результативными передачами.

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