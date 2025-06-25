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Иван Ломаев покинул «Крылья Советов»

Иван Ломаев покинул «Крылья Советов»
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Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях объявили об уходе голкипера Ивана Ломаева.

«За пять лет, проведённых в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах.

За этот период Ломаев провёл 114 матчей во всех турнирах, отразил восемь пенальти. В сезоне-2024/2025 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль». В составе «Крыльев» получил звание «Мастер спорта России».

ПФК «Крылья Советов» благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!» — написано в сообщении клуба.

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