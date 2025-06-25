Сегодня, 25 июня, состоятся матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U21 25 июня (время — московское):

19:00. Англия — Нидерланды;

22:00. Германия — Франция.

Финальный матч турнира состоится в субботу, 28 июня. Начало игры — в 22:00 мск.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.