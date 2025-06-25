«Ленинградец» объявил о назначении нового главного тренера

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Новым главным тренером «Ленинградца» стал Алексей Бага. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Тёмно-синие» и 44-летний белорусский специалист объявили о начале сотрудничества. Контракт подписан до завершения сезона-2025/2026.

Воспитанник минской школы «Смена» начинал профессиональную карьеру игрока в борисовском БАТЭ, играл в латвийской «Даугаве» и брестском «Динамо». Был капитаном молодёжной сборной страны. Окончил Белорусскую государственную академию физической культуры. С 2011-го – на тренерской работе.

Карьера тренера: БАТЭ (Белоруссия, 2011-2018 – ассистент главного тренера, 2018-2019 – главный тренер); «Жальгирис (Литва, 2020); «Актобе» (Казахстан, 2021), «Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия, 2021, 2023), «Сумгаит» (Азербайджан, 2022). Достижения: чемпион Беларуси – 2018 и 2021, чемпион Литвы – 2020.

С декабря 2023-го по ноябрь 2024-го возглавлял саратовский «Сокол» (35 матчей в Мелбет Первой лиге).

Алексей Анатольевич, добро пожаловать в нашу команду!» — написано в сообщении клуба.

«Ленинградец» завершил сезон-2024/2025 дивизиона «А» Леон Второй лиги на пятом месте в группе «Золото».