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Жером Ротен: надеюсь, болельщики «ПСЖ» освищут Лионеля Месси в матче КЧМ

Жером Ротен: надеюсь, болельщики «ПСЖ» освищут Лионеля Месси в матче КЧМ
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен выразил надежду, что болельщики парижан неблагоприятно встретят нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Ранее Месси выступал за «ПСЖ», проведя в Париже два года.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пускай болельщики приходят на игру со свистками, которые они купили для Олимпийских игр, чтобы свистеть Месси, а тот испугался и не приехал. В США у них будет такой шанс», — приводит слова Ротена известное французское онлайн-издание RMC Sport.

Матч клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Интер Майами» состоится в воскресенье, 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

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