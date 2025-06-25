«Велес» сообщил об увольнении главного тренера

Белорусский специалист Кирилл Альшевский покинул московский «Велес». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что 43-летний специалист и тренерский штаб покинули команду по соглашению сторон.

«Кирилл Альшевский возглавил «Велес» в июне 2024 года. Весь прошедший сезон «крылатые быки» провели под руководством тренерского штаба Альшевского. За 37 матчей «Велес» 13 раз одерживал победу и девять раз завершал встречи ничьей», — написано в сообщении клуба.

По итогам сезона-2024/2025 дивизиона «А» Леон Второй лиги «Велес» занял седьмое место в турнирной таблице группы «Золото» и опустился в группу «Серебро».