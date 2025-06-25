ФИФА открыла дело против игрока «Пачуки» из‑за расистского оскорбления в адрес Рюдигера

Международная федерация футбола (ФИФА) начала дисциплинарное разбирательство в отношении футболиста «Пачуки» Густаво Кабраля после инцидента с участием защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера во время матча группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo со ссылкой на постановление ФИФА.
«После оценки отчётов о матче Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против игрока «Пачуки » Густаво Кабраля в связи с инцидентом между ним и Антонио Рюдигером», — приводит слова неназванного представителя ФИФА источник.
Напомним, арбитр на некоторое время остановил игру между «Пачукой» и «Реалом», после того как Рюдигер сообщил об оскорблениях, высказанных аргентинцем в его адрес незадолго до финального свистка. Матч завершился победой «сливочных» — 3:1.
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