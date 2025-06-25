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ФИФА открыла дело против игрока «Пачуки» из‑за расистского оскорбления в адрес Рюдигера

ФИФА открыла дело против игрока «Пачуки» из‑за расистского оскорбления в адрес Рюдигера
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Международная федерация футбола (ФИФА) начала дисциплинарное разбирательство в отношении футболиста «Пачуки» Густаво Кабраля после инцидента с участием защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера во время матча группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo со ссылкой на постановление ФИФА.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

«После оценки отчётов о матче Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против игрока «Пачуки » Густаво Кабраля в связи с инцидентом между ним и Антонио Рюдигером», — приводит слова неназванного представителя ФИФА источник.

Напомним, арбитр на некоторое время остановил игру между «Пачукой» и «Реалом», после того как Рюдигер сообщил об оскорблениях, высказанных аргентинцем в его адрес незадолго до финального свистка. Матч завершился победой «сливочных» — 3:1.

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