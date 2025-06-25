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Мануэль Нойер назвал ключевой момент поражения «Баварии» от «Бенфики» на КЧМ

Мануэль Нойер назвал ключевой момент поражения «Баварии» от «Бенфики» на КЧМ
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями после проигранного матча с «Бенфикой» со счётом 0:1 на групповом этапе клубного чемпионата мира. Немец выделил игру голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Начало первого тайма было не таким уж хорошим, но во втором тайме вы увидели другую команду с тем темпом, в котором мы играли, с тем владением мячом, и с тем, как мы защищались. Это было намного лучше, чем в начале первого тайма, и я думаю, что интенсивность была намного выше. Если мы быстро играем с мячом, если у нас высокий темп, мы создаём много моментов, но сегодня мы снизили темп, и это стало ключевым моментом.

Конечно, Трубин был сегодня отличным вратарём и сыграл очень хорошо. Мы упустили момент, когда Гарри [Кейн] оказался в офсайде, это был отличный удар Йозуа [Киммиха], но все эти мелочи и детали привели к поражению», – приводит слова Нойера сайт ФИФА.

«Бавария» заняла второе место в группе C клубного чемпионата мира, поэтому в 1/8 финала сыграет с бразильским «Фламенго», который выиграл свою группу. Матч между командами состоится 29 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'    
Расписание клубного чемпионата мира
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