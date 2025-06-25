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Из-за падения БПЛА пострадал спорткомплекс в Таганроге

Из-за падения БПЛА пострадал спорткомплекс в Таганроге
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Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в ходе атаки БПЛА было повреждено здание спорткомплекса в Таганроге.

«По уточнённой информации, в Таганроге пострадало здание спорткомплекса «Авангард» по ул. Спортивная, 2а», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Изначально сообщалось о пожаре на стадионе «Форте Арена». Отмечается, что никто из людей не пострадал. На место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы. Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее футбольный клуб «Форте» из Таганрога объявил о прекращении деятельности.

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