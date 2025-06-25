Что нужно «Интеру», чтобы попасть в плей-офф на клубном чемпионате мира — 2025

Миланский «Интер» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе E сыграет с аргентинским «Ривер Плейт». В параллельной встрече японский «Урава Ред Даймондс» встретится с мексиканским «Монтерреем», оба матча начнутся в 4:00 мск 26 июня.

После двух туров «Ривер Плейт» и «Интер» возглавляют квартет с четырьмя очками, при этом очная встреча ещё не сыграна и аргентинцы находятся выше за счёт общей разницы мячей (3:1 против 3:2). Третье место при двух очках занимает «Монтеррей», который сыграл вничью и с миланцами (1:1), и с «Ривером» (0:0). На четвёртом находится «Урава» (0 очков), которая уже не претендует на попадание в плей-офф.

«Интер» не попадёт в плей-офф только при одной комбинации исходов: собственное поражение от «Ривер Плейт» и победа «Монтеррея». Для выхода из группы без оглядки на мексиканцев итальянцам достаточно набрать самим хотя бы одно очко, также плей-офф гарантирует миланскому клубу любая осечка «Монтеррея».

При этом особого внимания заслуживает вариант с победой «Монтеррея» и ничьей между «Интером» и «Ривер Плейт». В этом случае сразу у трёх претендентов на плей-офф будет по пять очков — при разнице мячей в личных встречах (1:1 + ничья) у «Интера», (1:1) у «Монтеррея» и (0:0 + ничья) у «Ривер Плейт».

Как следствие, миланцам такой расклад обеспечит минимум второе место, а для остальных ключевое значение может иметь точный счёт ничьей матча «Интер» — «Ривер Плейт». 0:0 оставит за бортом плей-офф аргентинцев, при 1:1 всё решит общая разница мячей «Монтеррея» (сейчас 1:1) и «Ривера» (сейчас 3:1), при 2:2 и более без плей-офф остаётся клуб из Мексики.

Таким образом, ничья в очной встрече со счётом 2:2, 3:3 или более устраивает как «Интер», так и «Ривер Плейт» — при таком исходе оба соперника выйдут из группы независимо от результата матча «Монтеррея» (который может только повлиять в этом варианте на распределение первого и второго мест, но не выйти в плей-офф сам).

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