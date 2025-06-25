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Тренер сборной Испании высказался о Морате после провального пенальти в финале Лиги наций

Тренер сборной Испании высказался о Морате после провального пенальти в финале Лиги наций
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о капитане национальной команды Альваро Морате. Напомним, Мората не забил пенальти в послематчевой серии в финале Лиги наций со сборной Португалии (2:2, 3:5 пен.). В итоге испанцы упустили трофей, а местные болельщики стали жёстко критиковать футболиста. В его адрес даже стали поступать угрозы.

«Тот, кто угрожает Альваро, не может остаться безнаказанным. Пенальти Мораты? Я был убеждён, что он забьёт и сделает нас чемпионами. Есть уверенность, что он один из наших штатных пенальтистов. Я бы и сейчас доверил ему бить решающий пенальти. Я верил, что он принесёт нам победу. Ответственность лежит на мне, потому что я выбрал пятерых пенальтистов для серии», — цитирует де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

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