Дарвин Нуньес согласовал контракт с «Наполи» до 2030 года — Скира

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес договорился по условиям личного соглашения с «Наполи», сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По информации источника, форвард согласовал контракт до 2030 года с зарплатой в размере € 5 млн.

Отмечается, что «Наполи» продолжает переговоры с «Ливерпулем» относительно перехода Дарвина. Сам футболист отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии, так как хочет остаться в Европе.

Дарвин Нуньес в прошедшем сезоне АПЛ принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов запомнился неточным ударом в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ». Уругваец перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году за € 75+25 млн.