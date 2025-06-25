«Первый тайм решил исход матча». Тренер «Эсперанса» — о поражении от «Челси»

Главный тренер тунисского «Эсперанса» Махер Канзари прокомментировал поражение в матче клубного чемпионата мира с английским «Челси» (0:3).

«В футбол играют 90 минут, включая добавленное время. Мы отыграли первые 45 минут, но забыли о добавленном времени. Мы потеряли концентрацию в концовке первого тайма во время штрафного удара. До этого мы были очень хороши в контратаках и создавали опасность у их ворот. Да, у них тоже были моменты из-за разницы в качестве, конечно, но мы были великолепны тактически. После первого гола второй был забит быстро, в том числе из-за недостатка концентрации. Первый тайм решил исход матча, во втором тайме ничего важного не произошло», — приводит слова Канзари официальный сайт ФИФА.