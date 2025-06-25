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«Первый тайм решил исход матча». Тренер «Эсперанса» — о поражении от «Челси»

«Первый тайм решил исход матча». Тренер «Эсперанса» — о поражении от «Челси»
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Главный тренер тунисского «Эсперанса» Махер Канзари прокомментировал поражение в матче клубного чемпионата мира с английским «Челси» (0:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

«В футбол играют 90 минут, включая добавленное время. Мы отыграли первые 45 минут, но забыли о добавленном времени. Мы потеряли концентрацию в концовке первого тайма во время штрафного удара. До этого мы были очень хороши в контратаках и создавали опасность у их ворот. Да, у них тоже были моменты из-за разницы в качестве, конечно, но мы были великолепны тактически. После первого гола второй был забит быстро, в том числе из-за недостатка концентрации. Первый тайм решил исход матча, во втором тайме ничего важного не произошло», — приводит слова Канзари официальный сайт ФИФА.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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