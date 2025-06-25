Мастантуоно из «Ривер Плейт» рассказал, как Хаби Алонсо повлиял на его переход в «Реал»

Молодой вингер «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно поделился с прессой причинами своего перехода в «Реал». Аргентинец отметил, что большое значение имел диалог с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо.

«Играть за «Реал» Мадрид — это мечта для меня. Это самый большой клуб в мире, это команда, которая побеждает больше всего в Европе, каждый игрок хочет играть там. Мне придётся изменить свою жизнь, чтобы играть там, мне не нужно проговаривать это, все знают, каково это.

То, как Хаби вёл себя со мной, было невероятным. Я так благодарен. Этот разговор оказал на меня огромное влияние, потому что тот факт, что тренер хочет тебя — это вотум доверия для игрока, который покидает такой большой клуб, как «Ривер Плейт». Это нелегко. Его слова действительно мотивировали меня сделать этот шаг», – приводит слова Мастантуоно AS.

Мадридский клуб заплатил за 17-летнего Мастантуоно отступные в размере € 45 млн. До поездки на клубный чемпионат мира аргентинец в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.