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РФС заключил соглашение с Минпросвещения России

РФС заключил соглашение с Минпросвещения России
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Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил о заключении соглашения с Минпросвещения России.

«Оно направлено на развитие футбола в России и реализацию совместных проектов и программ. Документ подписали президент РФС Александр Дюков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевые задачи сотрудничества – совместная реализация федерального проекта «Футбол в школе», программ развития дошкольного футбола и футбольных проектов для студенческого сообщества, расширение линейки образовательных продуктов Академии РФС и работа с детскими оздоровительными лагерями и всероссийскими детскими центрами. Это позволит создать и поддерживать необходимые условия для популяризации футбола с помощью системы образования нашей страны», — написано в сообщении.

«Мы рады, что наше сотрудничество с Минпросвещения будет продолжено, чтобы привлечь в футбол ещё больше детей и студентов. На сегодняшний день благодаря нашей совместной работе по внедрению футбола в школьную программу в рамках проекта «Футбол в школе» около двух миллионов учеников по всей России регулярно занимаются футболом. Наше сотрудничество также ведётся по программам для дошкольников и студентов профессиональных образовательных организаций, и мы планируем усиливать работу в этих направлениях», — сказал президент РФС Александр Дюков.

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