В РФС заявили, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов в еврокубки

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международную арену. Функционер отметил, что возражать против этого могут политики европейских стран.

— Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?

— По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков — да. Особенно ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.