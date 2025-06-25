Дмитрий Баранник: Кузяев поможет «Зениту» в роли опытного наставника

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном возвращении полузащитника Далера Кузяева в клуб. Ранее сообщалось, что Кузяев покинул французский «Гавр».

«Сложно сказать, насколько Кузяев пригодится «Зениту» в футбольном плане. Но в роли опытного наставника он поможет команде. Кузяев мог бы взять на себя управление внутренней коммуникацией именно между игроками. Всё-таки у него есть авторитет, знание языков», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.