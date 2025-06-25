Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере 64 млн рублей

Юрист голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова заявил, что российский футболист полностью погасил долг по алиментам в размере 64 млн рублей перед бывшей супругой Анастасией Казачек. Слова представителя Сафонова из суда передаёт «РИА Новости Спорт».

«Погашен долг в полном объёме», — приводит слова юриста Матвея Сафонова источник.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В составе парижан Матвей выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.