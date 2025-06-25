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Тренер «Эсперанса» оценил опыт от участия в клубном чемпионате мира

Тренер «Эсперанса» оценил опыт от участия в клубном чемпионате мира
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Главный тренер тунисского «Эсперанса» Махер Канзари высказался об участии в клубном чемпионате мира.

«Наш опыт участия в клубном чемпионате мира по футболу был очень полезен. Это было нашей целью с самого начала — получить опыт от турнира. Это правда, что мы надеялись обыграть «Челси» и выйти в 1/8 финала, но таков футбол, в конце концов, разница в качестве решает результат в 95% случаев. Тем не менее мы извлекли пользу из этого опыта и игры с командами топ-уровня, и я надеюсь, что футболисты смогут расти индивидуально благодаря этому», — приводит слова Канзари официальный сайт ФИФА.

«Эсперанс» занял третье место в группе D с бразильским «Фламенго», английским «Челси» и американским «Лос-Анджелесом».

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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