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Президент «Бенфики» заявил, что «Реал» не сделал предложение по Каррерасу

Президент «Бенфики» заявил, что «Реал» не сделал предложение по Каррерасу
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Президент «Бенфики» Руй Кошта ответил на вопрос по левому защитнику Альваро Каррерасу, которым активно интересуется мадридский «Реал».

«Реал» должен сделать нам предложение. Пока ничего не поступило. Если они предложение сделают, тогда посмотрим, что будет. Пока мы играем на клубном чемпионате мира — это неподходящее время для трансфера. Сейчас Каррерас здесь, с нами», — цитирует Кошту Madrid Universal.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» заплатят € 45 млн за трансфер Каррераса. Подчёркивалось, что 22-летний футболист сыграет в составе испанского гранда на клубном чемпионате мира. Однако турнир начался 14 июня, а футболист до сих пор не перешёл в стан «Реала». По версии инсайдеров, «Бенфику» не устроило предложение мадридского клуба.

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