«Мы должны были сыграть как минимум вничью». Киммих — о поражении «Баварии» от «Бенфики»

Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался по итогам матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Бенфикой». По словам Киммиха, мюнхенцы заслуживали минимум ничью в этой встрече. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев.

«Игра должна была закончиться как минимум вничью. Очевидно, нашей целью было завершить групповой этап на первом месте в таблице. У нас не получилось», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау в социальной сети X.

После трёх матчей группы С «Бенфика» набрала семь очков и заняла итоговое первое место. «Бавария» заработала шесть очков и расположилась на второй строчке.