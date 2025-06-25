Киммих высказался в поддержку Компани, который использовал ротацию в матче с «Бенфикой»

Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался в поддержку главного тренера команды Венсана Компани, который использовал глубокую ротацию состава в матче группового этапа клубного чемпионата мира с «Бенфикой». Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев.

«Думаю, дело не только в игроках, которые уже провели много матчей. На этом турнире у нас было всего две игры. У нас хороший состав, мы должны использовать всех футболистов. Тренер так и делает — полагается на разных игроков. По-моему, это верный подход», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany в социальной сети X.

После трёх матчей группы С «Бенфика» набрала семь очков и заняла итоговое первое место. «Бавария» заработала шесть очков и расположилась на второй строчке.