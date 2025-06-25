Гарри Кейн опубликовал пост после поражения «Баварии» от «Бенфики» на клубном ЧМ

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказался о поражении от португальской «Бенфики» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира. «Бавария» уступила со счётом 0:1.

«Групповой этап завершился не так, как мы хотели, но первая часть пройдена, вплоть до плей-офф! С нетерпением ждём следующего испытания!» — написал Кейн в социальной сети.

«Бавария» заняла второе место в турнирной таблице группы С клубного чемпионата мира. Команда набрала шесть очков за три матча. Первой стала «Бенфика», у которой семь очков. В 1/8 финала «Бавария» сыграет с бразильским «Фламенго» в воскресенье, 29 июня.