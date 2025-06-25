Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер высказался о погодных условиях в США

Томас Мюллер высказался о погодных условиях в США
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о ментальных проблемах его команды, которые привели к поражению от «Бенфики» в матче группового этапа клубного чемпионата мира со счётом 0:1. Немецкий футболист отверг эти предположения, акцентируя внимание на погоде в Америке.

«Мы сейчас в Дортмунде или как? (Смеётся.) Проблема с менталитетом? Просто может случиться так, что вы сыграете плохую игру или покажете плохую результативность, что вы опоздаете на один шаг или сделаете его слишком рано, что вы недостаточно интенсивны, это по-человечески. Мы придерживаемся менталитета победителя – мы сохраняем уверенность в себе и будем заряжены на следующую игру, несмотря на жару», – приводит слова Мюллера официальная страница «Баварии» в соцсети X (ранее Twitter).

Клуб из Мюнхена вышел из группы С клубного чемпионата мира со второго места и сыграет в 1/8 финала турнира с «Фламенго». Матч пройдёт 29 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами. По прогнозу, температура в городе в тот день будет подниматься до +27 °C.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
Материалы по теме
«Бавария» узнала соперника по 1/8 финала. Кто с кем сыграет в плей-офф КЧМ-2025. LIVE
Live
«Бавария» узнала соперника по 1/8 финала. Кто с кем сыграет в плей-офф КЧМ-2025. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android