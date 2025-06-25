Томас Мюллер высказался о погодных условиях в США

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о ментальных проблемах его команды, которые привели к поражению от «Бенфики» в матче группового этапа клубного чемпионата мира со счётом 0:1. Немецкий футболист отверг эти предположения, акцентируя внимание на погоде в Америке.

«Мы сейчас в Дортмунде или как? (Смеётся.) Проблема с менталитетом? Просто может случиться так, что вы сыграете плохую игру или покажете плохую результативность, что вы опоздаете на один шаг или сделаете его слишком рано, что вы недостаточно интенсивны, это по-человечески. Мы придерживаемся менталитета победителя – мы сохраняем уверенность в себе и будем заряжены на следующую игру, несмотря на жару», – приводит слова Мюллера официальная страница «Баварии» в соцсети X (ранее Twitter).

Клуб из Мюнхена вышел из группы С клубного чемпионата мира со второго места и сыграет в 1/8 финала турнира с «Фламенго». Матч пройдёт 29 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами. По прогнозу, температура в городе в тот день будет подниматься до +27 °C.