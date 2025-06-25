Канищев: если «Зенит» продлевает контракт с Ерохиным, то Кузяева тем более надо брать

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что сине-бело-голубым стоит вернуть в состав своего бывшего хавбека Далера Кузяева. Полузащитник недавно покинул французский «Гавр», сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

«Трудно сказать, насколько «Зениту» нужен Кузяев. Важно понимать, в каком состоянии находится Далер после двух лет во Франции. Кузяев — хороший игрок с опытом. Такой всегда пригодится. Если «Зенит» продлевает контракт с Ерохиным, то Кузяева тем более надо брать. Почему нет?» — сказал Александр Канищев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.