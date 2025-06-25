В «Зените» огласили цель на следующий сезон РПЛ

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что в следующем сезоне перед командой стоит цель вернуть чемпионство. Функционер намекнул, что проиграть титул во второй раз сине-бело-голубые не могут.

«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель — вернуть титул», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из РПЛ вылетели «Факел» и «Оренбург». Отметим, что с 2019 по 2024 год Российскую Премьер-Лигу неизменно выигрывали сине-бело-голубые.