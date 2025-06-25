«Барселона» сообщила, когда вернётся на стадион «Камп Ноу» после его реконструкции

Испанская «Барселона» вернётся на домашний стадион «Камп Ноу» 10 августа 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Футбольный клуб «Барселона» официально объявляет о возвращении на свой стадион «Камп Ноу» 10 августа 2025 года — это знаменательное событие, которое ознаменует частичное открытие нового стадиона клуба в рамках более масштабного проекта преобразования. Возвращение состоится во время «Трофея Джоана Гампера», особого мероприятия для болельщиков «Барсы», о котором вскоре будет объявлено больше подробностей», — написано в сообщении.
Реконструкция стадиона «Камп Ноу» продолжается более двух лет.