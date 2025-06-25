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«Барселона» сообщила, когда вернётся на стадион «Камп Ноу» после его реконструкции

«Барселона» сообщила, когда вернётся на стадион «Камп Ноу» после его реконструкции
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Испанская «Барселона» вернётся на домашний стадион «Камп Ноу» 10 августа 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Барселона» официально объявляет о возвращении на свой стадион «Камп Ноу» 10 августа 2025 года — это знаменательное событие, которое ознаменует частичное открытие нового стадиона клуба в рамках более масштабного проекта преобразования. Возвращение состоится во время «Трофея Джоана Гампера», особого мероприятия для болельщиков «Барсы», о котором вскоре будет объявлено больше подробностей», — написано в сообщении.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» продолжается более двух лет.

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