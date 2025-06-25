Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска рассказал о важности выхода «Челси» в 1/8 финала КЧМ

Мареска рассказал о важности выхода «Челси» в 1/8 финала КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился, как оценивает выход его команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Итальянский специалист отметил значимость этого результата на фоне уже вылетевших команд.

«Для нас это важно, потому что в этом турнире участвуют 32 команды, а теперь 16. Есть клубы, которые играли в финале Лиги чемпионов в последние пять или шесть лет, как «Атлетико» Мадрид, и они уже в Испании. Так что нам нужно гордиться и быть счастливыми. И теперь наша цель — попасть в первую восьмёрку из 16», – приводит слова Марески ESPN.

«Челси» обыграл тунисский «Эсперанс» со счётом 3:0 в финальном матче группового этапа клубного чемпионата мира. Благодаря этому результату команда из Лондона заняла первое место в группе D и вышла на «Бенфику» в плей-офф турнира. Их игра состоится 28 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
Материалы по теме
Сенсационный вылет «Атлетико» после трёх матчей! Как прошёл день на КЧМ-2025. Видео
Сенсационный вылет «Атлетико» после трёх матчей! Как прошёл день на КЧМ-2025. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android