Лиам Делап высказался о первом голе в составе «Челси»

Нападающий английского «Челси» Лиам Делап прокомментировал победу в матче клубного чемпионата мира с тунисским «Эсперансом» (3:0). Делап отметился голом, который стал для него первым за клуб.

«Мы знали, что должны победить, чтобы пройти дальше, и мы рады, что выполнили свою работу. Забить гол — это действительно счастливое чувство, и, надеюсь, это будет первый из многих. Я люблю играть в футбол, играть за такую хорошую команду — это прекрасное чувство. Я поговорил с Энцо [Фернандесом]. Он сказал мне, что, когда он получает мяч, я должен бежать, и это был отличный пас, и, к счастью, мяч попал в цель.

Нам нужно подготовиться в течение следующих нескольких дней. Все будут бороться, и, надеюсь, мы пройдём дальше», — приводит слова Делапа официальный сайт «Челси».

В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с португальской «Бенфикой» 28 июня.