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Лиам Делап высказался о первом голе в составе «Челси»

Лиам Делап высказался о первом голе в составе «Челси»
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Нападающий английского «Челси» Лиам Делап прокомментировал победу в матче клубного чемпионата мира с тунисским «Эсперансом» (3:0). Делап отметился голом, который стал для него первым за клуб.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

«Мы знали, что должны победить, чтобы пройти дальше, и мы рады, что выполнили свою работу. Забить гол — это действительно счастливое чувство, и, надеюсь, это будет первый из многих. Я люблю играть в футбол, играть за такую хорошую команду — это прекрасное чувство. Я поговорил с Энцо [Фернандесом]. Он сказал мне, что, когда он получает мяч, я должен бежать, и это был отличный пас, и, к счастью, мяч попал в цель.

Нам нужно подготовиться в течение следующих нескольких дней. Все будут бороться, и, надеюсь, мы пройдём дальше», — приводит слова Делапа официальный сайт «Челси».

В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с португальской «Бенфикой» 28 июня.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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