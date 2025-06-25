Основателя «Анжи» Магомедова задержали в Дагестане

Государственный секретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов был задержан правоохранительными органами.

«Магомед-Султан Магомедов задержан», — приводит слова представителя силовых структур региона ТАСС.

Отмечается, что в рамках возбуждённого уголовного дела прошли обыски по нескольким адресам, связанным с 69-летним основателем махачкалинского «Анжи» Магомед-Султаном Магомедовым. Обыски прошли в доме у Магомедова, в его кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана.

«Анжи» был образован Магомед-Султаном Магомедовым в 1991 году. в 2022 году клуб потерял профессиональный статус.