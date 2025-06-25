Экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Брайтона», «Саутгемптона» и сборной Англии Адам Лаллана объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

Лаллана — воспитанник системы «Саутгемптона». С 2014 по 2020 год хавбек выступал за «Ливерпуль», в составе которого выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. В 2020-м Лаллана перебрался в «Брайтон», а в 2024-м вернулся в «Саутгемптон».

В начале мая Адаму Лаллане исполнилось 37 лет. Контракт футболиста с «Саутгемптоном» был рассчитан до конца июня текущего года.