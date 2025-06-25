Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана объявил о завершении карьеры
Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Брайтона», «Саутгемптона» и сборной Англии Адам Лаллана объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

Лаллана — воспитанник системы «Саутгемптона». С 2014 по 2020 год хавбек выступал за «Ливерпуль», в составе которого выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. В 2020-м Лаллана перебрался в «Брайтон», а в 2024-м вернулся в «Саутгемптон».

В начале мая Адаму Лаллане исполнилось 37 лет. Контракт футболиста с «Саутгемптоном» был рассчитан до конца июня текущего года.

Материалы по теме
Стали известны имена ещё четырёх игроков, которых «Ливерпуль» может купить летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android