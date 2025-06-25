«Аль-Наср» объявил об увольнении Стефано Пиоли

Саудовский «Аль-Наср» в своих соцсетях объявил об увольнении главного тренера Стефано Пиоли. Пресс-служба команды поблагодарила итальянского специалиста за сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Пиоли возглавит «Фиорентину» после ухода из «Аль-Насра». Специалист уже даже определился с первой трансферной целью в итальянский клуб — это боснийский форвард Эдин Джеко.

Напомним, «Аль-Наср» под руководством Пиоли занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Итальянец возглавил команду в сентябре 2024 года. Ранее Пиоли работал в «Болонье», «Лацио», «Интере», «Фиорентине» и «Милане».