В «Черноморце» прокомментировали информацию, что Василенко попрощался с игроками команды

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв отреагировал на новости, что главный тренер команды Олег Василенко покидает свой пост. Ранее о прощании Василенко с командой сообщил журналист Сергей Ильев в соцсетях.

— Сообщают, что Василенко попрощался с командой.

— Не знаю, мы только что с ним встречались, никто ни с кем не прощался. Вчера завершился первый сбор. Может, он просто сказал до свидания. Пока нечего сказать по этому поводу. По смене тренера пока нет никаких комментариев, — сказал Максим Пономарёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.