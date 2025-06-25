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В «Черноморце» прокомментировали информацию, что Василенко попрощался с игроками команды

В «Черноморце» прокомментировали информацию, что Василенко попрощался с игроками команды
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Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв отреагировал на новости, что главный тренер команды Олег Василенко покидает свой пост. Ранее о прощании Василенко с командой сообщил журналист Сергей Ильев в соцсетях.

— Сообщают, что Василенко попрощался с командой.
— Не знаю, мы только что с ним встречались, никто ни с кем не прощался. Вчера завершился первый сбор. Может, он просто сказал до свидания. Пока нечего сказать по этому поводу. По смене тренера пока нет никаких комментариев, — сказал Максим Пономарёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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