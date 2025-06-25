Показатель xG «Эсперанса» стал самым низким среди соперников «Челси» при Мареске

Показатель xG тунисского «Эсперанса» в матче клубного чемпионата мира с английским «Челси» (0:3) составил 0,07. Это самый низкий показатель xG соперников «Челси» в матчах под руководством главного тренера Энцо Марески. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

В составе «Челси» отличились Тосин Адарабиойо, Лиам Делап и Тайрик Джордж.

«Челси» занял второе место в турнирной таблице группы D клубного чемпионата мира. Команда набрала шесть очков за три матча. «Эсперанс» (3) стал третьим. На первом месте расположился бразильский «Фламенго» (7). В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с португальской «Бенфикой» 28 июня.