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Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе. Прямая трансляция
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Показатель xG «Эсперанса» стал самым низким среди соперников «Челси» при Мареске

Показатель xG «Эсперанса» стал самым низким среди соперников «Челси» при Мареске
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Показатель xG тунисского «Эсперанса» в матче клубного чемпионата мира с английским «Челси» (0:3) составил 0,07. Это самый низкий показатель xG соперников «Челси» в матчах под руководством главного тренера Энцо Марески. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

В составе «Челси» отличились Тосин Адарабиойо, Лиам Делап и Тайрик Джордж.

«Челси» занял второе место в турнирной таблице группы D клубного чемпионата мира. Команда набрала шесть очков за три матча. «Эсперанс» (3) стал третьим. На первом месте расположился бразильский «Фламенго» (7). В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с португальской «Бенфикой» 28 июня.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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