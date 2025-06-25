Спортивный директор «Милана» рассказал, что даст команде подписание Модрича

Спортивный директор «Милана» Игле Таре высказался о роли в команде, которую может занять полузащитник «Реала» Лука Модрич. Функционер итальянского клуба подчеркнул, что переход футболиста имеет возможность стать более значимым для всех сторон, так как хорват болеет за «россонери».

«Я говорил с ним лично; я увидел парня, жаждущего конкуренции. Его прибытие имеет основополагающее значение для группы, которой нужны такие игроки, с лидерскими качествами. Первый вопрос, который задал мне Лука, был: «Будем ли мы командой, созданной для победы в чемпионате?» Он выиграл шесть титулов Лиги чемпионов и хочет стать главным героем с первого дня. Он важен из-за того, что он передаст с точки зрения менталитета, лидерства и профессионализма. Тот факт, что он болельщик «Милана», делает эту историю ещё более захватывающей, и для него было бы здорово провести хороший сезон: в конце года будет чемпионат мира», – приводит слова Игле Таре La Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне «Милан» занял восьмое место в Серии А и уволил главного тренера Сержиу Консейсау, пригласив на его место Массимилиано Аллегри.