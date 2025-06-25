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«Левая нога Месси стоит двух Зиданов». Экс-игрок «ПСЖ» Ротен — о нападающем «Интер Майами»

«Левая нога Месси стоит двух Зиданов». Экс-игрок «ПСЖ» Ротен — о нападающем «Интер Майами»
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси. Ранее Месси выступал за «ПСЖ», проведя в Париже два года.

«Он может 10 раз выиграть Лигу чемпионов, у него восемь «Золотых мячей». Мы никто, а потому не можем обсуждать карьеру Месси. Никто не сравнится с ним, вероятно, это лучший игрок в истории футбола. Левая нога Месси стоит двух Зиданов.

Но критиковать можно всех. Тем более когда ты два года дурачил «ПСЖ», тот самый «ПСЖ», который спас тебя. Мы ведь знаем, почему ты приехал в Париж. «Барселона» тебя выгнала, потому что не могла платить столько денег. Как и любой другой клуб в Европе, а играть перед чемпионатом мира было необходимо», — приводит слова Ротена известное французское онлайн-издание RMC Sport.

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