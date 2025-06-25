«Бавария» отправила Ибрахимовича в аренду в «Хайденхайм»

Полузащитник Арийон Ибрахимович продолжит карьеру в немецком «Хайденхайме» на правах аренды из «Баварии». Об этом сообщил официальный сайт «Баварии».

«Арийон Ибрахимович переходит в «Хайденхайм» на правах сезонной аренды, чтобы набраться опыта в клубе Бундеслиги. 19-летний футболист, который прибыл в Мюнхен в 2018 году и в настоящее время имеет контракт до 2027 года, провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды в клубе первого итальянского дивизиона «Лацио». До этого он также провёл год на правах аренды во «Фрозиноне» в Серии А», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии.