Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили о прибытии в расположение команды нападающего «Локомотива»

«Крылья Советов» объявили о прибытии в расположение команды нападающего «Локомотива»
Комментарии

«Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о прибытии в расположение команды нападающего московского «Локомотива» Вадима Ракова. Футболист сегодня приехал в стан самарской команды, отмечает пресс-служба «Крыльев».

Ранее сообщалось, что 20-летний Раков перейдёт в «Крылья» на правах бесплатной аренды до конца сезона-2025/2026 без права выкупа. Зарплату Ракова в размере 1,5 млн рублей в месяц будет платить клуб из Самары.

В минувшем сезоне Раков провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Вадима Ракова с московским «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
ЦСКА представил тренера, «Спартак» усилил штаб, у «Локо» – три трансфера. Главное в РПЛ
ЦСКА представил тренера, «Спартак» усилил штаб, у «Локо» – три трансфера. Главное в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android